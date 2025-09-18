LUSHからクリスマスコレクション登場♡78アイテム＆42種ギフトで特別な冬を

英国発のナチュラルコスメブランドLUSH（ラッシュ）から、心ときめくクリスマスコレクションが2025年9月18日（木）より発売されます。78点の限定アイテムと42種類のギフトボックスが、遊び心とノスタルジーをテーマに登場。シュワっと弾けるバスボムや甘い香りのボディケア、贈り物にぴったりのギフトまで、クリスマスを彩る特別なラインナップをぜひチェックしてみてください♪

スノーフェアリーシリーズがパワーアップ

毎年人気の「スノーフェアリー」シリーズは、綿菓子のように甘くやさしい香りで心をときほぐします。

今年はヘアミストやボディスクラブ、キャンドルなど新商品も加わり、全身で香りを楽しめる豊富なラインナップに。バスボムやシャワージェルと組み合わせれば、冬のバスタイムがもっと特別に♡

よーじや×OSAMU GOODS®コラボ♡限定パッケージ登場

42種のギフトボックスで選ぶ楽しさを

ホリデー限定ギフトボックスは全42種類。バスボムたっぷりのセットや「スノーフェアリー」を詰め込んだボックスなど、相手を思い浮かべながら選べる多彩さが魅力です。

すべて環境に配慮した素材で作られ、ひとつずつ手作業でラッピング。缶入りやカード付きなど、思い出に残る贈り物にぴったりです。

先行店舗で体験できるホリデーイベント

発売を記念し、一部店舗では「LUSHMAS（ラッシュマス）」をテーマにした特別イベントを開催。

LUSH SPA新宿店のイベントスペースでは、香りと彩りに包まれた空間で、まるで物語の中に迷い込んだような体験ができます。先行発売は9月17日（水）から、一足早くホリデームードを楽しめます。

LUSHのクリスマスで心と体を癒して♡

LUSHの2025年クリスマスコレクションは、限定78アイテムと42種類のギフトが揃う豪華なラインナップ。甘くやさしい香りや遊び心あるデザインは、自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです。今年の冬は、LUSHの魔法に包まれた特別なホリデーを楽しんでみませんか？