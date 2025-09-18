【角煮が15分で⁉】柔らかジューシー『豚薄切り肉の角煮風』どんぶりにしても最高！

豚の角煮といえば、手間と時間のかかるメニューですが、薄切り肉で作れば驚くほど簡単に、短時間でおいしくでき上がります。薄切り肉を使うからこその、ふわっと柔らかな口当たりのよさも魅力です。

『豚薄切り肉の角煮風』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉……12枚（約280ｇ）

青梗菜……1株（約150ｇ）

〈煮汁〉

水……1と1/2カップ

酒……大さじ2

オイスターソース……大さじ1

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

〈水溶き片栗粉〉

水……大さじ1

片栗粉……大さじ1/2

ごま油

作り方

（1）

青梗菜は葉と茎に切り分け、茎は8つ割りにする。豚肉２枚一組にする。1枚を4等分に折りたたみ、、もう1枚の肉を向きを変えてくるくると巻く。残りも同様にして６個作る。煮汁、水溶き片栗粉の材料はそれぞれ混ぜ合わせる。

（2）

フライパンにごま油小さじ1を中火で熱し、豚肉の巻き終わりを下にして並べて2分焼く。返して2分焼いて煮汁を注ぎ、煮立ったら弱めの中火にして、ときどき返しながら8〜10分煮る。あいているところに青梗菜の茎を入れて1分煮たら葉を加えてさっと混ぜ、水溶き片栗粉をもう一度混ぜて加え、全体を混ぜてとろみをつける。

おいしく作るコツ

まず豚肉の巻き終わりを下にして焼きつけることで、巻いた肉がくっついてはがれにくくなります。なお、豚肉から脂が多く出てきた場合は、煮汁を加える前に、ペーパータオルでかるく拭き取るようにして。

豚バラの脂のうまみが溶け込んだ煮汁のうまさもまた格別。ご飯にのせ、煮汁をたっぷりとかけてどんぶり風にするのもおすすめです！

（『オレンジページ』2025年9月2日号より）