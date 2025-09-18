ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は２９９ドル高 ナスダックはマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 46057.20（+299.30 +0.65%）
ナスダック 22218.58（-115.38 -0.52%）
CME日経平均先物 44670（大証終比：+60 +0.13%）
欧州株式17日GMT15:04
英FT100 9211.71（+16.05 +0.17%）
独DAX 23324.43（-4.81 -0.02%）
仏CAC40 7791.34（-26.88 -0.34%）
米国債利回り
2年債 3.528（+0.025）
10年債 4.034（+0.006）
30年債 4.633（-0.015）
期待インフレ率 2.371（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.680（-0.013）
英 国 4.626（-0.013）
カナダ 3.159（+0.009）
豪 州 4.221（+0.001）
日 本 1.592（-0.002）
NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.33（-0.19 -0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3718.00（-7.10 -0.19%）
ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115665.63（-1228.59 -1.05%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万8822（-179816 -1.05%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
