NY株式17日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　46057.20（+299.30　+0.65%）
ナスダック　　　22218.58（-115.38　-0.52%）
CME日経平均先物　44670（大証終比：+60　+0.13%）

欧州株式17日GMT15:04
英FT100　 9211.71（+16.05　+0.17%）
独DAX　 23324.43（-4.81　-0.02%）
仏CAC40　 7791.34（-26.88　-0.34%）

米国債利回り
2年債　 　3.528（+0.025）
10年債　 　4.034（+0.006）
30年債　 　4.633（-0.015）
期待インフレ率　 　2.371（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.680（-0.013）
英　国　　4.626（-0.013）
カナダ　　3.159（+0.009）
豪　州　　4.221（+0.001）
日　本　　1.592（-0.002）

NY原油先物10 月限（WTI）
1バレル＝64.33（-0.19　-0.29%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3718.00（-7.10　-0.19%）

ビットコイン（ドル）
ビットコイン＝115665.63（-1228.59　-1.05%）
ビットコイン（円建・参考値）
（円建て）＝1692万8822（-179816　-1.05%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ