レバンドフスキがプレミアリーグの移籍市場に見解「実績がない選手でも高額で買われている」
バルセロナのポーランド代表FWロベルト・レバンドフスキがプレミアリーグの移籍市場について見解を示した。
レバンドフスキはイギリス『タイムズ』のインタビューで「プレミアリーグでは、たくさんのお金が支払われている。良いシーズンを一度も送っていない選手でも、高額で買われているのを目にする」と発言。さらに次のように指摘している。
「若くして半年で10ゴールを決めれば、どのクラブも6000万や7000万を支払う。以前は、何かを成し遂げなければならなかった。でも、支払われる金額が本当に望むクオリティーをもたらすかどうかは分からない」
プレミアリーグは他国を圧倒する潤沢な資金力を誇り、各クラブは世界中からトップレベルの選手を集めている。
移籍金の高騰が続く中、レバンドフスキは実績よりも将来性やマーケットの熱狂が先行しているのではないかと問題提起した。
