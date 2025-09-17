前半だけでエリキ、宮代、大迫弾!神戸が敵地での日中王者対決に快勝してACLE好発進!!
[9.17 ACLE第1節 上海海港0-3神戸 上海]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ東地区第1節で、ヴィッセル神戸は敵地で上海海港(中国)に3-0で勝利した。昨季の日中王者対決となった初戦だが、神戸が快勝で白星発進を決めた。神戸の第2節は10月1日で、ホームでメルボルン・C(オーストラリア)と対戦する。
前半で試合を決める展開になった。先制点は前半19分、神戸はMF井出遥也のリターンパスを受けたFW大迫勇也からボールを貰ったMFエリキがエリア手前から右足を一閃。弾丸シュートをゴール左隅に突き刺してゴールネットを揺らす。
さらに追加点は前半41分、ショートカウンターからエリキが右サイドを突破。ファーに上げたクロスにFW宮代大聖がダイビングヘッドで飛び込む。また同44分にはMF井手口陽介の浮き球パスから右サイドをオーバーラップしたDF酒井高徳が折り返すと、大迫が右足で合わせてリードを3点に広げた。
後半も危なげなくゲームを進めた。前半27分にFWグスタボに与えていた決定機を防いでいたGK前川黛也を中心に最後までゴールに鍵をかける。さらに後半20分にエリキに代えてFW武藤嘉紀ら2枚替え、同26分にも大迫に代えてMF汰木康也を投入するなど、交代枠も効果的に使って試合を終わらせた。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)のリーグステージ東地区第1節で、ヴィッセル神戸は敵地で上海海港(中国)に3-0で勝利した。昨季の日中王者対決となった初戦だが、神戸が快勝で白星発進を決めた。神戸の第2節は10月1日で、ホームでメルボルン・C(オーストラリア)と対戦する。
前半で試合を決める展開になった。先制点は前半19分、神戸はMF井出遥也のリターンパスを受けたFW大迫勇也からボールを貰ったMFエリキがエリア手前から右足を一閃。弾丸シュートをゴール左隅に突き刺してゴールネットを揺らす。
後半も危なげなくゲームを進めた。前半27分にFWグスタボに与えていた決定機を防いでいたGK前川黛也を中心に最後までゴールに鍵をかける。さらに後半20分にエリキに代えてFW武藤嘉紀ら2枚替え、同26分にも大迫に代えてMF汰木康也を投入するなど、交代枠も効果的に使って試合を終わらせた。