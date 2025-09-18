9月16日にオープンした、レコードのパッケージでもあるカバーアートの情報を一切排除し、視覚情報のない状態で音楽と出 会える世界初のレコードショップ「BLACK RECORDS」をオープンさせたのは、BMSGであることが発表された。

BMSGは9月18日に設立5周年を迎える。それを記念し、9月17日からは渋谷全域を展示会場へと帰る「BMSG STREET GALLERY」も実施中。こちらは都市ジャック型の展示・インスタレーション企画の一つでもあり、“日本の音楽業界を根本からアップデートし、持続可能な音楽ビジネスをつくる”というBMSGの姿勢を体現する期間限定のアートインスタレーションだ。視覚的な情報や先入観を一切排除し、純粋に聴覚だけで音楽と出会うことで、偶然のような運命的な一曲と出会う特別な体験をつくってみるという、実験的な取り組みでもある。

5周年という節目に改めてBMSGが大切にする「音楽」と真摯に向き合い、BMSG STREET GALLERYという自らつくった文脈の中で生まれたこの企画。設立記念日である9月18日にベールを剥がすことで、BMSG の音楽を良くしていくのはもちろんのこと、日本の音楽業界や音楽そのものをより良くしていきたいという想いもメタ的に込められている。

BMSGアーティストによる、＜BMSG FES＞テーマソングを含めた楽曲をランダムで体験できる仕組みも用意されており、さらに本レコードショップでしか聴けない未発表曲もレコード化、来場者だけが味わえる特別な体験を実感できるだろう。

◆ ◆ ◆

◼︎SKY-HI よりメッセージ

どこまでいっても、“音楽を楽しむ”を純粋に追求する、そこに妥協したくないなと常々思っているので、やりたい様にやらせていただきました。

深い意味がある、と思った方が思うほどは意味のある物ではないですし、なんの意味もない、と思った方が思うよりは意義のある物になると思うので、好きに楽しんでいただけたら嬉しいです。とてもかっこいい場所になっているので、また音楽やそれを取り巻く社会に真摯に向き合う機会をいただけたこと、またつくれたことがとても嬉しいです。

◆ ◆ ◆

「BMSG STREET GALLERY」

開催日程：2025年9月17日(水)〜9月23日(火)

※各施策によって開催日程が異なります。

下記詳細をご確認ください。

開催場所：渋谷全域

※各施策の開催場所は特設サイトをご確認ください。

※各施設へのお問い合わせはお控えください。

◆BMSG 5周年 Special Site

