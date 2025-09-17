現役大学生4人組によるロックバンドPURPLE BUBBLEが本日9月17日、新曲「揺れ動く世界」を配信リリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルに公開された。

PURPLE BUBBLEは、K-taring(Vo&G)、せき(G)、リューセー(B&Cho)、嵐丸(Dr)が2024年5月に結成。 “あなたの憂鬱を吹き飛ばす”をコンセプトとしたどこか懐かしく心地よいメロディー、飾らない真っ直ぐなフレーズ、瑞々しいギターロックサウンドが特徴のインディーズロックバンドだ。2025年1月に配信リリースした楽曲「ナツメグ」が、2月のSpotifyバイラルトップ50で最高5位、TikTok音楽チャート人気ランキング2位を獲得。総再生数は1000万回以上を記録した。

新曲『揺れ動く世界』はライブで披露されていたPURPLE BUBBLE流の王道ポップロックナンバーだ。大切な人を想う気持ちと、揺れる感情に打ちひしがれながら、自らを鼓舞して未来へ向かう力強さを歌う。各パートのソリッドなフレーズによって徐々に熱を帯びていくバンドサウンドがK-taringのボーカルと混ざり合い、勇気と光を届ける。

そのミュージックビデオはレコーディングに完全密着したもの。初々しさも残る4人それぞれが趣向を凝らしながら悩み、音を鳴らしていく様子が映像に収められた。普段のライブでは見ることのできないストイックな表情、4人がリラックスした表情でコーラス録りに向かう様子など、バンドの音楽的要素とパーソナルな一面を感じることができる仕上がりだ。

PURPLE BUBBLE は9月23日に＜TOKYO CALLING 2025＞、10月13日に＜FM802 MINAMIWHEEL 2025＞といったサーキットイベントに出演するほか、11月から12月にかけて、自身初の東名阪ツーマンツアー＜PURPLE BUBBLE 2MAN TOUR 2025 Prologue＞を開催することが決定している。

■配信リリース「揺れ動く世界」

2025年9月17日(水)配信開始

配信リンク : https://linkco.re/Xeh4VFqf

Official Music Video : https://m.youtube.com/watch?v=S01m1S3PBVw

■＜PURPLE BUBBLE 2MAN TOUR 2025 Prologue＞

11月09日(日) 大阪・心斎橋Pangea

w/ ミーマイナー

11月16日(日) 愛知・新栄RADSEVEN

w/ YUTORI-SEDAI

12月07日(日) 東京・下北沢ReG

w/ Cloudy

チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4392710001-

P0030001P0030002P0030003?P6=001&P1=0402&P59=1&block=true

■ライブ／イベント出演情報

＜TOKYO CALLING 2025＞

09月23日(火/祝) 東京・下北沢ReG

＜FM802 MINAMI WHEEL 2025＞

10月13日(月/祝) 大阪・心斎橋Pangea

関連リンク

