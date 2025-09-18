»³²¼ÃÒµ×¡¢¡ÈÀµÁõwith¸åÇÚ¡Çs¡ÉÌ´¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç½ÂÂÚ¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¿·Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥«¥ì¥¤¥É¥¹ ¿§ºÌ¡¦Ê¸²½¡¦µ»¹ª¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÃæÅç·ò¿Í¡¢Snow Man¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Ó¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤Ç¡Ä¸åÇÚ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¡ÖÀµÁõwith¸åÇÚ¡Çs¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ò¥¯¡¼¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤¿»³²¼¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÃæÅç¤â¡Ö´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Ä¤¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï¡Ö#»³P¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¤á¤á¤ÎÌë¡×¡Ö#¤È¾Î¤¹¤ë¡×¡Ö#¤³¤Î3¿Í¤Ç¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿Â¿Ê¬¡×¡Ö#¤á¤°¤Ï2015Ç¯¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö°ÊÍè¡×¡Ö#»³PÀèÇÚ¤Î¤ªÏÃ¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤±¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö#´¶¼Õ¡×¤È½¼¼Â¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Îå«¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç½ÂÂÚ¡×¡Ö»ä¤ÎÂÎÆâ¤ËÃ×»àÎÌ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¡Ä¡×¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¤Î3¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤Þ¤Æ¤Þ¤ÆÈþ¤ÎË½ÎÏ¤«¤Æ¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
