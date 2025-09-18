17日夜から鹿児島県トカラ列島で地震が相次いでいます。十島村の諏訪之瀬島では震度5弱の揺れを観測しました。

諏訪之瀬島に設置されたカメラの映像です。諏訪之瀬島は火山活動が活発なため御岳火口の温度が高く、夜になると火映と呼ばれる、明るく見える現象がおきています。

気象庁によりますと、この諏訪之瀬島では17日午後9時ごろから地震が多くなっていて、午後9時55分に震度5弱の揺れを観測しました。地震の規模を示すマグニチュードは4.7、震源の深さは1キロでした。

その後も震度4を観測するなど地震が相次いでいます。いずれの地震も津波の心配はないということです。

また、十島村によりますと、これまでに被害の情報ははいっていません。

諏訪之瀬島学園 原口忠大教頭

「かなり揺れました。いままでで一番大きかったです。学校はいつも通り、倒れているものもなく、夜が明けてから学校の中を確認したいと思います」

トカラ列島では、今年の6月から悪石島周辺で群発地震が相次いで発生し、2000回以上の有感地震がおきていますが、これらの地震とは震源がやや離れているということです。

気象庁は、これまでも大きな地震のあとに同程度の地震が発生した割合が1から2割あるとして、揺れが強かった地域では地震発生から1週間程度は、最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。