アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」第2クールが、TBS系全国28局ネットほかにて10月5日16時30分より放送開始となる。最速配信はABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて10月5日17時から実施される。

本作は累計発行部数800万部を突破している「ウマ娘 プリティーダービー」のコミカライズ作品が原作。第1クールは2025年4月から6月にかけて放送された。

第2クールでは、世界中からライバルウマ娘たちが集まる「ジャパンカップ」が描かれる。

ライバルたちの担当声優も発表されており、トニビアンカ（CV：甲斐田裕子さん）、オベイユアマスター（CV：石上静香さん）、ムーンライトルナシー（CV：関根明良さん）、ミシェルマイベイビー（CV：高垣彩陽さん）、エラズリープライド（CV：富田美憂さん）となっている。

「ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール」詳細

・放送開始日：10月5日から毎週日曜16時30分～

・放送局：TBS系全国28局ネットほか

・最速配信：ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて10月5日17時～

□「ウマ娘 シンデレラグレイ 第2クール」の放送・配信情報ページ

【アニメ『ウマ娘 シンデレラ グレイ』「海外のライバルたち」キャラクターPV】【「ウマ娘 シンデレラ グレイ 第2クール」あらすじ】

寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。名は、オグリキャップ。その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む――。青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!

(C)久住太陽・杉浦理史&Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.