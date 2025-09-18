アニメ「ガングリオン」が、AT-Xほかにて10月3日20時30分より放送開始となる。

本作は2009年にヨシモトブックスより刊行された同名マンガが原作。世界征服を目論む株式会社ガングリオンのサラリーマン戦闘員・磯辺が、タイツ一枚で奮闘するお仕事ドラマとなっている。

キャストは磯辺健司役に上田燿司さん、シャドー大佐役に立木文彦さん、ホープマン役に杉田智和さん、磯辺節子役に古賀葵さん、磯辺タカシ役に青山吉能さん、ユミコ役に遠野ひかるさん、屋台のオヤジ役に板尾創路さんが抜擢されている。

「ガングリオン」詳細

・放送開始日：10月3日より毎週金曜20時30分～

・放送局：AT-Xほか

・最速配信：未定

【TV アニメ『ガングリオン』公式 PV】【「ガングリオン」あらすじ】

2000年代初頭の東京。世界征服を目論む「株式会社ガングリオン」の戦闘員・磯辺。彼の職場は戦場だ。タイツ一枚で「東京スギ花粉作戦」や「富士山爆破作戦」に臨むも、ヒーロー・ホープマンの正義という名の一撃にあっさり惨敗。コンプラ黎明期、上司の無茶にもひたすら耐えて奮闘する…すべてのはたらく人々に捧ぐ、“お仕事”ドラマ。どこか人ごとではない、哀しきサラリーマン戦闘員の物語。

(C)白岩久弥・いつきたかし/ガングリオン製作委員会