アニメ「キャッツ♥アイ」が、ディズニープラスにて9月26日より独占配信される。前編の第1話～第6話が9月26日から10月31日にかけて、後編の第7話～第12話が12月26日から2026年1月30日にかけて毎週1話ずつ配信される。

本作は1981年から1984年まで「週刊少年ジャンプ」で連載された北条司氏のマンガが原作。美人三姉妹が怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を繰り広げていく。

キャストは瞳（ひとみ）役が小松未可子さん、泪（るい）役が小清水亜美さん、愛（あい）役が花守ゆみりさんで、内海俊夫役は佐藤拓也さんが演じる。

またOPとEDでは、それぞれAdoさんが起用されている。

「キャッツ♥アイ」詳細

・放送開始日：9月26日より毎週1話ずつ順次配信

・配信：ディズニープラスにて独占配信

【『キャッツ♥アイ』本予告】【「キャッツ♥アイ」あらすじ】

美術品を狙う謎の三人組の怪盗キャッツアイ。

警視庁捜査一課に所属する刑事 内海俊夫は怪盗キャッツアイを逮捕することに

情熱を燃やす。

しかし、彼とキャッツアイには彼が知らない事実がある。

それは、キャッツアイの正体である三姉妹の次女 来生瞳が恋人であること。

(C)北条司/コアミックス