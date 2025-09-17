◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）

赤のユニホームを身にまとったソフトバンクの選手たちが躍動した。打者11人を送り込んだ2回に続き、3回は打者10人の猛攻。序盤で先発全員安打を放つなど11得点の打線に、小久保裕紀監督は「見事な集中打」とうなずいた。

1点を追う2回。2死満塁から周東佑京、柳町達の連続押し出し四球で逆転すると、牧原大成、中村晃、栗原陵矢も快音で続いて7得点。3回にも4点を加点し、大勢を決めた。

昨季から捕手に専念している谷川原健太がキーマンになった。打力を買われて9月から外野も守る28歳は、西武の武内夏暉から今季本塁打を放っていることから右翼で先発出場。2回の守備ではフェンス際の飛球を好捕した。2回には巧みなバント安打を決め、先頭の3回には二塁打を放つなど2安打の活躍で、お立ち台に上がった。

「優勝争いをしている中、グラウンドに立てて幸せ」。この日から本拠地では、今夏に5戦全勝したイベント仕様のユニホームを再着用。谷川原は赤く染まったスタンドの景色をかみしめた。

これで4連勝。一戦の重みが増すシーズン最終盤を迎え、ゴールへ向かう足取りが力強くなってきた。優勝へのマジックは「9」となり、2位日本ハムとのゲーム差は「3・5」に広がった。18日は、日本ハムを本拠地で迎え撃つ。「思い残すことなくわくわく、どきどきしながら一戦を取りにいく」。小久保監督の思いも赤く、熱く燃えている。（大橋昂平）