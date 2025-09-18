◇サッカーACL2 F組第1節 G大阪3―1イースタン（2025年9月17日 パナスタ）

ACL2が17日に開幕し、G大阪は白星発進した。イースタン（香港）に3―1の勝利。08年以来のアジア制覇へ、まずまずのスタートを切った。

左サイドで積極的に仕掛けたのはDF黒川圭介だ。「アピールが必要な立場だったので攻撃のところで違いを出したかったし、積極的にプレーできた」と振り返るように、相手DFとの1対1はほぼ完勝。チームとしては「足元の小さい部分でやりすぎていた」と反省する点もあったが個人としては躍動した。

レギュラー奪回だけではなく、違う発奮材料もあった。相手には関大時代の同期であるFW大久保優が所属。初対戦で「感慨深い。一緒にやっていた仲間と試合ができたし、（関大の）スタッフも見に来てくれていた。凄くありがたかった」と笑う。大久保にはヘディングでのポストプレーから1アシストを許したが「肘が入った時もありますが、身体能力の強さ、高さ点彼らしい競り合いの仕方でしたね」と互いの成長を見せつけ合った。

直近の公式戦ではベンチスタートが多くなっていたが、あらためて高い突破力を披露。キック精度で攻撃の起点になれるDF初瀬亮とは違う持ち味で、チームを活性化させていく。