渋谷に突如現れた世界初“黒塗りレコードショップ”出店者はSKY-HI率いるBMSG「やりたい様にやらせていただきました」
【モデルプレス＝2025/09/18】9月16日に渋谷・三千里跡地に突如現れた世界初の黒塗りレコードショップ「BLACK RECORDS」をオープンさせたのが、SKY-HI率いるマネジメント／レーベル・BMSGであることが明らかになった。
【写真】SKY-HI・BE:FIRSTらのクールな袴姿
BMSGは「才能を殺さないために。」をミッションとして掲げ、日本の音楽業界を根本からアップデートし、持続可能な音楽ビジネスをつくることを目指し、2020年に設立。9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を展示会場へと変える「BMSG STREET GALLERY」を、9月17日より開催中。「BLACK RECORDS」は、この都市ジャック型の展示・インスタレーション企画の1つでもあり、そんなBMSGの姿勢を体現する期間限定のアートインスタレーション。視覚的な情報や先入観を一切排除し、純粋に聴覚だけで音楽と出会うことで、偶然のような運命的な一曲と出会う特別な体験をつくってみるという、実験的な取り組みでもある。
設立から5年目というこの節目に、改めてBMSGが大切にする「音楽」と真摯に向き合い、BMSG STREET GALLERYという自らつくった文脈の中で生まれたこの企画。設立記念日である9月18日にベールを剥がすことで、BMSGの音楽を良くしていくのはもちろんのこと、日本の音楽業界や音楽そのものをより良くしていきたいという想いもメタ的に込められている。
さらに、BMSGアーティストによる、BMSG FESテーマソングを含めた楽曲をランダムで体験できる仕組みが用意。さらに、本レコードショップでしか聴けない未発表曲もレコード化している。（modelpress編集部）
どこまでいっても、“音楽を楽しむ”を純粋に追求する、そこに妥協したくないなと常々思っているので、やりたい様にやらせていただきました。深い意味がある、と思った方が思うほどは意味のある物ではないですし、なんの意味もない、と思った方が思うよりは意義のある物になると思うので、好きに楽しんでいただけたら嬉しいです。とてもかっこいい場所になっているので、また音楽やそれを取り巻く社会に真摯に向き合う機会をいただけたこと、またつくれたことがとても嬉しいです。
場所：三千里跡地（東京都渋谷区神南1-23-8）
期間：9月16日（火）〜22日（月）
営業時間：
9月16日（火）18：00〜21：00
9月17日（水）13：00〜19：00
9月18日（木）〜21日（日）11：00〜19：00
9月22日（月）11：00〜16：30
※営業時間は変更になる可能性がある。
入場：無料
※体験については、1人1回まで。
＜予約方法について＞1F／B1F共通
予約開始日：2025年9月18日（木）以降の枠→9月18日（木）8:00〜予約開始
・1階
1階に展示されているレコードから好きなレコードを選び、選んだレコードに該当するノベルティがもらえる。ノベルティ上にある二次元バーコードから「あなたが選んだ一曲」を視聴できる。
※9月17日以降は事前予約制となる。
・B1階
B1階に展示されているレコードから好きなレコードを選び、特別視聴室にてレコードを視聴できる。レコード返却後、選んだレコードに該当するノベルティがプレゼントされる。
※9月17日以降は事前予約制となる。
日程：2025年9月17日（水）〜23日（火）
※各施策によって開催日程が異なる。
場所：渋谷全域
【Not Sponsored 記事】
