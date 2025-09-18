4代目Breaking Girl、水着姿で「週刊ヤングジャンプ」初登場 CYBER JAPAN DANCERSメンバー・元ラウンドガールら
【モデルプレス＝2025/09/18】格闘技コンテンツ『ブレイキングダウン』から“4代目Breaking Girl”が、9月18日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）42号に登場する。
CYBER JAPAN DANCERSメンバー、元ラウンドガール、レースクイーン…といった“4代目Breaking Girl”たちが水着で同誌に初登場。なお、「ブレイキングダウン17」は9月17日に開催される。
今号の表紙＆巻頭グラビアは礒部花凜。センターグラビアは、蒔埜ひなが務める。（modelpress編集部）
誕生日：5月2日
出身：大阪
身長：160cm
趣味：運動、、倒立（逆立ち）、逆上がり、お風呂での熱唱、映画鑑賞
資格・特技：器械体操、バトントワリング、普通自動車運転免許、普通自動二輪車免許、全国医療事務協会医療事務検定1級、医療秘書協会全校協議会秘書検定3級、文部科学省後援ビジネス能力ジョブパス検定2級、文部科学省後援硬筆書写検定2級、日本コンピュータ能力教育協議会3
ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」にてファンクラブを開設。
誕生日：11月30日
出身：和歌山県
身長：161cm
趣味：歌、スケボー、料理、自然、猫、激辛グルメ、居酒屋巡り
資格・特技：メンタルコーチ1級、メンタルトレーナー1級、全米ヨガアライアンス資格RYT200、秘書検定2級、韓国語検定4級、剣道初段など
【Not Sponsored 記事】
