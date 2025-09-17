カナダ中銀、１０月の追加利下げは想定せずとの声も＝ＮＹ為替
＊カナダ中銀政策金利 22:45
結果 2.50％
予想 2.50％ 前回 2.75％
カナダ中銀は本日半年ぶりに利下げを再開した。本日は０．２５％ポイント引き下げ、政策金利を２．５０％に引き下げている。市場の予想通り。
エコノミストは、「最近の軟調な労働市場のデータとインフレ上振れリスクの後退を受け、今回の利下げはほとんど驚きではなかったが、声明の中立的なトーンは１０月の追加利下げを必ずしも想定していないことを示唆している」と指摘している。
カナダ中銀は重要な点として、前回の声明にあった「経済の弱さがインフレに一段の下押し圧力をもたらし、貿易の混乱による上昇圧力が抑制された場合、政策金利の引き下げが必要となる可能性がある」という文言を削除した。
それでも同エコノミストは、予想通りに経済成長が弱いままで、コアインフレが抑制されたままであれば、年内の追加利下げの可能性は残されているとの見方を示している。
USD/CAD 1.3763 CAD/JPY 106.28
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
