カナダ中銀政策金利 22:45
結果　2.50％
予想　2.50％　前回　2.75％

　カナダ中銀は本日半年ぶりに利下げを再開した。本日は０．２５％ポイント引き下げ、政策金利を２．５０％に引き下げている。市場の予想通り。

　エコミストは、「最近の軟調な労働市場のデータとインフレ上振れリスクの後退を受け、今回の利下げはほとんど驚きではなかったが、声明の中立的なトーンは１０月の追加利下げを必ずしも想定していないことを示唆している」と指摘している。

　カナダ中銀は重要な点として、前回の声明にあった「経済の弱さがインフレに一段の下押し圧力をもたらし、貿易の混乱による上昇圧力が抑制された場合、政策金利の引き下げが必要となる可能性がある」という文言を削除した。

　それでも同エコミストは、予想通りに経済成長が弱いままで、コアインフレが抑制されたままであれば、年内の追加利下げの可能性は残されているとの見方を示している。

USD/CAD　1.3763　CAD/JPY　106.28

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美