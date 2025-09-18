画像は少年サンデーの公式サイト（https://websunday.net/80302/）より

【「名 探偵 コナン手帳2026」】 9月18日 発売 価格：1,980円

小学館は、「名探偵コナン手帳2026」を9月18日に発売する。価格は1,980円。

本商品は「名探偵コナン」原作のコマやイラストをふんだんに使用した「少年サンデー」発の手帳。月間スケジュールは2025年12月～2027年3月まで、週間スケジュールは2026年1月1日の週から2026年12月の最終週まで対応している。

巻頭には原作者・青山剛昌氏への15のQuestionに加えて、劇場版28弾の感想や描き下ろしのイラストも収録。さらにはキャラクターアイコンを使用した特製シールが付録となっている。

B6サイズとなっており、ビニールカバーにはペンホルダーとポケットが付いている。

２０２６をコナンで彩るファン必携アイテム

原作のコマ・イラストをふんだんに使用した少年サンデー発の手帳の２０２６年版。

あなたの日常を『名探偵コナン』で彩るＢ６サイズの手帳で、使い勝手も もちろん重視。

手帳本体は１８０度開いて文字が書きやすく、ビニールカバーにはペンホルダーとポケットがついています。

巻頭には青山先生への１５のQuestionにくわえ、大人気を博した劇場版28弾の感想、描き下ろしのイラストも収録。

さらにはキャラクターアイコンを使用した特製シールが付録としてつきます。

●月間スケジュール（見開き単位）：

２０２５年１２月～２０２７年３月まで

●週間スケジュール(見開き単位・右ページは名場面のコマ＋方眼メモスペース）：

２０２６年１月１日の週から、２０２６年１２月の最終週まで



