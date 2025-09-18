画像は少年サンデーの公式サイト（https://websunday.net/80302/）より

【「葬送のフリーレン手帳2026」】 9月18日 発売 価格：1,980円

小学館は、マンガ「葬送のフリーレン手帳2026」を9月18日に発売する。価格は1,980円。

本商品は「少年サンデー」発の手帳シリーズ。「葬送のフリーレン」の原作コマやイラストを使用したB6サイズ手帳となっている。

開きやすく書きやすい180度開きで、作画担当・アベツカサ氏による描き下ろしイラストを1点収録。さらに原作イラストシールも付いてくる。

なお月間スケジュールは2025年12月～2027年3月まで、週間スケジュールは2026年1月1日の週から2026年12月の最終週まで対応している。

【「葬送のフリーレン手帳2026」内容紹介】

１０００年先まで使える珠玉の一冊

少年サンデー発！手帳シリーズ！

名探偵コナン手帳2026と同時発売。

原作コマやイラストを使用したB6サイズ手帳！

■開きやすく書きやすい180度開き！

■アベツカサ描き下ろしイラスト1点収録！

■原作イラストシール付き！

■1000年先まで使えるエルフ仕様！

■月間スケジュール（見開き単位）：

2025年12月～2027年3月まで

■週間スケジュール(見開き単位・右ページは名場面のコマ＋方眼メモスペース）：

2026年1月1日の週から、2026年12月の最終週まで



