「葬送のフリーレン手帳2026」が本日発売！ 原作コマやイラストを使用したB6手帳描き下ろしイラストや原作イラストシールも
画像は少年サンデーの公式サイト（https://websunday.net/80302/）より【「葬送のフリーレン手帳2026」】 9月18日 発売 価格：1,980円
小学館は、マンガ「葬送のフリーレン手帳2026」を9月18日に発売する。価格は1,980円。
本商品は「少年サンデー」発の手帳シリーズ。「葬送のフリーレン」の原作コマやイラストを使用したB6サイズ手帳となっている。
開きやすく書きやすい180度開きで、作画担当・アベツカサ氏による描き下ろしイラストを1点収録。さらに原作イラストシールも付いてくる。
なお月間スケジュールは2025年12月～2027年3月まで、週間スケジュールは2026年1月1日の週から2026年12月の最終週まで対応している。
【「葬送のフリーレン手帳2026」内容紹介】
【少年サンデー初！『#名探偵コナン』『#葬送のフリーレン』手帳シリーズ9月18日ごろ同時発売！】- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) August 19, 2025
使いやすく書き込みしやすい、180度開きの手帳です。
描き下ろしイラストやシールなどファン必携の仕様が盛りだくさん!https://t.co/zI1p9ggkT0https://t.co/fnaaPMkR7whttps://t.co/z09rQAACbn pic.twitter.com/BC1JxPLeGS
１０００年先まで使える珠玉の一冊
少年サンデー発！手帳シリーズ！
名探偵コナン手帳2026と同時発売。
原作コマやイラストを使用したB6サイズ手帳！
■開きやすく書きやすい180度開き！
■アベツカサ描き下ろしイラスト1点収録！
■原作イラストシール付き！
■1000年先まで使えるエルフ仕様！
■月間スケジュール（見開き単位）：
2025年12月～2027年3月まで
■週間スケジュール(見開き単位・右ページは名場面のコマ＋方眼メモスペース）：
2026年1月1日の週から、2026年12月の最終週まで