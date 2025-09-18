画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542420）より

【「シルバーマウンテン」1巻】 9月18日 発売 価格：594円

小学館は、マンガ「シルバーマウンテン」の1巻を9月18日に発売する。価格は594円。

本作は「うしおととら」や「からくりサーカス」で知られる藤田和日郎氏の最新作。「週刊少年サンデー」23号から連載が行なわれている。

天狗にさらわれて仙境に行ったという童子が、信じ難い“仙境”について語るという物語で、驚天動地の武術ファンタジーが繰り広げられる。

なお単行本には、描き下ろしおまけページも収録されている。

【「シルバーマウンテン」1巻あらすじ】

藤田和日郎最新作は、武×魔の異境幻想譚！

天狗に攫われ、仙境に行ったという童子。

その口が語るは、信じ難い世界〈仙境〉の実在──

魍魎跋扈する世界にて、

頂を目指すは武術の達人。

時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、

武×魔の仙境幻想譚、待望の第1巻！



