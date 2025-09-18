「うしおととら」藤田和日郎氏の最新作！ 「シルバーマウンテン」1巻が本日発売武×魔の武術ファンタジーが開幕
画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542420）より【「シルバーマウンテン」1巻】 9月18日 発売 価格：594円
小学館は、マンガ「シルバーマウンテン」の1巻を9月18日に発売する。価格は594円。
本作は「うしおととら」や「からくりサーカス」で知られる藤田和日郎氏の最新作。「週刊少年サンデー」23号から連載が行なわれている。
天狗にさらわれて仙境に行ったという童子が、信じ難い“仙境”について語るという物語で、驚天動地の武術ファンタジーが繰り広げられる。
なお単行本には、描き下ろしおまけページも収録されている。
【「シルバーマウンテン」1巻あらすじ】
【1巻発売まであと2️⃣日！】- 藤田和日郎最新作『シルバーマウンテン』公式 (@SilverM_Sunday) September 16, 2025
『シルバーマウンテン』単行本第1巻は、
9月18日(木)発売予定✨
単行本には、描き下ろしおまけページも収録。
特別に一部をお見せします👀
ご予約はこちら⬇️https://t.co/syY0bpNHf6#シルバーマウンテン pic.twitter.com/Lqw38NPOLo
藤田和日郎最新作は、武×魔の異境幻想譚！
天狗に攫われ、仙境に行ったという童子。
その口が語るは、信じ難い世界〈仙境〉の実在──
魍魎跋扈する世界にて、
頂を目指すは武術の達人。
時も世界も超越し、強さ求めて駆け登る、
武×魔の仙境幻想譚、待望の第1巻！