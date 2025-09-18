ヴァンパイア×アイドルな島本和彦氏の最新作！ 「ヴァンパイドル滾」1巻が本日発売芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇……
【「ヴァンパイドル滾」1巻】 9月18日 発売 価格：594円
小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の1巻を9月18日に発売する。価格は594円。
本作は「炎の転校生」や「アオイホノオ」などの代表作をもつ漫画家・島本和彦氏による最新作。「週刊少年サンデー」23号から連載が始まった。
ガマンを快感だと感じるアイドル・血潮滾を主人公として、芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇との対決が描かれる。
なお同日には、「アオイホノオ」の最新32巻も刊行される。
【「ヴァンパイドル滾」1巻あらすじ】
【１巻発売情報📣】- 島本和彦最新作『ヴァンパイドル滾』【公式】 (@vampidol_sunday) August 15, 2025
『#ヴァンパイドル滾』
単行本第１巻は9月18日発売予定です🦇
本日はスポットライトに照らされた、妖艶な滾と目が合う書影を大公開！！
アオイホノオ最新32巻とも同時発売予定！
どちらもお見逃しなく...！
詳細＆ご予約はこちらから⇩https://t.co/lBNpM3r37u pic.twitter.com/3aaIAkcolN
島本和彦×ヴァンパイア×アイドル！？
芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇。
その暗がりを裂くは「本物」の光ーー
東京・池袋の地下に広がるアニメイトシアター。
ここでは主人公・血潮滾の所属するアイドルグループ『バンフレイム』初のワンマンライブが行われていた。
普段通りに軽快なトークを飛ばす滾だったが、ライブ中盤にある異変が――！？
ガマンが快感なアイドル・血潮滾を中心に織りなされる物語は予測不能でめくる手が止まらない！？
熱血漫画家・島本和彦の圧倒的な愛と熱で贈る最新作、待望の第1巻！！