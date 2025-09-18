画像は小学館の作品ページ（https://shogakukan-comic.jp/book?isbn=9784098542437）より

【「ヴァンパイドル滾」1巻】 9月18日 発売 価格：594円

小学館は、マンガ「ヴァンパイドル滾」の1巻を9月18日に発売する。価格は594円。

本作は「炎の転校生」や「アオイホノオ」などの代表作をもつ漫画家・島本和彦氏による最新作。「週刊少年サンデー」23号から連載が始まった。

ガマンを快感だと感じるアイドル・血潮滾を主人公として、芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇との対決が描かれる。

なお同日には、「アオイホノオ」の最新32巻も刊行される。

【「ヴァンパイドル滾」1巻あらすじ】

島本和彦×ヴァンパイア×アイドル！？

芸能界を蝕む吸血鬼（ヴァンパイア）の闇。

その暗がりを裂くは「本物」の光ーー

東京・池袋の地下に広がるアニメイトシアター。

ここでは主人公・血潮滾の所属するアイドルグループ『バンフレイム』初のワンマンライブが行われていた。

普段通りに軽快なトークを飛ばす滾だったが、ライブ中盤にある異変が――！？

ガマンが快感なアイドル・血潮滾を中心に織りなされる物語は予測不能でめくる手が止まらない！？

熱血漫画家・島本和彦の圧倒的な愛と熱で贈る最新作、待望の第1巻！！



