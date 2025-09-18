BMSGがオープンさせたと発表！カバーアートが存在しない黒塗りのレコードショップ 「BLACK RECORDS」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SKY-HI率いるマネジメント/レーベル・BMSGが、9月16日にオープンしたレコードショップ「BLACK RECORDS」をオープンさせたのが、BMSGであることを発表した。

■BMSGの姿勢を体現する「BLACK RECORDS」

「BLACK RECORDS」は、レコードのパッケージでもあるカバーアートの情報を一切排除し、視覚情報のない状態で音楽と出会える世界初のレコードショップ。9月22日まで、渋谷・三千里跡地にて、オープンしている。

BMSGは、「才能を殺さないために。」をミッションとして掲げ、日本の音楽業界を根本からアップデートし、持続可能な音楽ビジネスをつくることを目指し、2020年に設立された。2025年9月18日に迎える設立5周年を記念し、渋谷全域を展示会場へと変える『BMSG STREET GALLERY』を、9月17日より開催中。「BLACK RECORDS」は、この都市ジャック型の展示・インスタレーション企画のひとつでもあり、そんなBMSGの姿勢を体現する期間限定のアートインスタレーションだ。

視覚的な情報や先入観を一切排除し、純粋に聴覚だけで音楽と出会うことで、偶然のような運命的な一曲と出会う特別な体験をつくってみるという、実験的な取り組みでもある。

■BMSGアーティストの楽曲をランダムで体験できる仕組みを用意

設立から5年目というこの節目に、改めてBMSGが大切にする「音楽」と真摯に向き合い、『BMSG STREET GALLERY』という自らつくった文脈の中で生まれたこの企画。設立記念日である9月18日にベールを剥がすことで、BMSGの音楽を良くしていくのはもちろんのこと、日本の音楽業界や音楽そのものをより良くしていきたいという想いもメタ的に込められている。

イベント開催前からSNS上では「レコードやCDのようなフィジカルなかたちでの音楽の楽しみ方を再発見できそう」、「あらゆる情報を排して、音楽とだけ向き合える体験が新しくておもしろい」という声など、大きな反響が寄せられている。

BMSGアーティストによる『BMSG FES』テーマソングを含めた楽曲をランダムで体験できる仕組みを用意。さらに、本レコードショップでしか聴けない未発表曲もレコード化し、来場者だけが味わえる特別な体験を届ける。

『BMSG STREET GALLERY』

09/17（水）～09/23（火）

※各施策によって開催日程が異なる

開催場所：渋谷全域

「BLACK RECORDS」

09/16（火）～09/22（月）

開催場所：三千里跡地（東京都渋谷区神南 1-23-8）

「BLACK RECORDS」入店予約サイト

https://lin.ee/Ea1Hzvr

BMSG5周年スペシャルサイト

https://anniversary-bmsg.tokyo/5th-anniversary/

