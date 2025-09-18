　18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万4570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては220.38円安。出来高は3957枚となっている。

　TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44570　　　　　 -40　　　　3957
日経225mini 　　　　　　 44570　　　　　 -40　　　 71928
TOPIX先物 　　　　　　　　3126　　　　　　+1　　　　5643
JPX日経400先物　　　　　 28100　　　　　　-5　　　　 326
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+2　　　　 142
東証REIT指数先物　　売買不成立

