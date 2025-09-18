日経225先物：18日0時＝40円安、4万4570円
18日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円安の4万4570円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては220.38円安。出来高は3957枚となっている。
TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44570 -40 3957
日経225mini 44570 -40 71928
TOPIX先物 3126 +1 5643
JPX日経400先物 28100 -5 326
グロース指数先物 755 +2 142
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3126ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44570 -40 3957
日経225mini 44570 -40 71928
TOPIX先物 3126 +1 5643
JPX日経400先物 28100 -5 326
グロース指数先物 755 +2 142
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース