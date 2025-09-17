¡ÚACLE¡Û¿À¸Í¤Ï3È¯²÷¾¡È¯¿Ê¡¡FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ö¤êÊ£¿ôÆÀÅÀ
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ACLE¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°¡¡¿À¸Í3¡½0¾å³¤³¤¹Á¡Ê2025Ç¯9·î17Æü¡¡±ºÅì¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Èá´ê¤Î¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¿À¸Í¤¬²÷¾¡È¯¿Ê¤·¤¿¡£FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î1ÆÀÅÀ1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë3È¯¡£¼é¤Ã¤Æ¤Ï¸ø¼°Àï3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ç¤Î1ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¤â¥¢¥·¥¹¥È¤â¤Ç¤¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡×
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ°È¾19Ê¬¡¢MF¥¨¥ê¥¤À¡£ÂçÇ÷¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¡¢Æ±40Ê¬¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎFWµÜÂåÂçÀ»¤ÎÆ°¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤ò±é½Ð¡£¤½¤·¤Æ¥È¥É¥á¤ÏÂçÇ÷¤¬¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÁê¼êDF¤Î¥Þ¡¼¥¯¤ò¹ª¤ß¤Ë³°¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤Î3ÅÀÌÜ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÊ£¿ôÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹26ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ83¡ó¤ÇÈèÊÀ¤·¤¿¸åÈ¾¤ÏÂÑ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬GKÁ°ÀîÂãÌé¤¬²¿ÅÙ¤â¹¥¥»¡¼¥Ö¡£¡Ö¥×¥ì¡¼¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËºÙ¤«¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢Á´°÷¤ÇÎÉ¤¤¼éÈ÷¤Ç¤¤¿¡£Á´°÷¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤ÇÇÔÂà¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£µ¨¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Á°Àî¤Ï¡Ö¿À¸Í¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½éÀï¤ÏÂç»ö¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ý¤Ë¤·¤¿¡£