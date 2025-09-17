ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ï¥ê¥Ó¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¡ÀÐÀîÍ´´õ¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò·è¤á¤ëÀï¤¤¡ÈÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¡É¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉºÇ½ªÀï¤ÇÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7°Ì¡Ë¤Ï¥ê¥Ó¥¢¡ÊÆ±75°Ì¡Ë¤Ë3¡¼0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£´û¤ËÍ½ÁªÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤À¤¬¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤ÎÂåÉ½Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢±ÊÏª¸µµ©¡Ê29¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡Ê25¡Ë¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ë¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï½éÂÐÀï¤Î¥ê¥Ó¥¢¡£Âè1¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤Ï10¡¼11¤È1ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤«¤é郄¶¶¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¢ÀÐÀî¤Î¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¥»¥Ã¥¿¡¼±ÊÏª¤Î¥È¥¹¥ï¡¼¥¯¤«¤éº´Æ£¤ä¥é¥ê¡¼¤¬¥¯¥¤¥Ã¥¯¡¢µÜ±º¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È24¡¼20¤È¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï郄¶¶¤¬25ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÀ©¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤ÏÀÐÀî¡¢º´Æ£¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¡¢µÜ±º¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÎ®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ¡£¥ê¥Ó¥¢¤Î¿ÈÄ¹200cm¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¡¢A.¥¤¥¯¥Ð¥¤¥ê¡Ê28¡Ë¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤â¡¢郄¶¶¤Î¹¥¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤éµÜ±º¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¡¢¥é¥ê¡¼¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï½ªÈ×°Ê¹ß¤â¥ê¥º¥à¤òÊø¤µ¤º¡¢25¡¼17¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤·¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡¼0¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3¥»¥Ã¥È¡¢ÆüËÜ¤Ï½øÈ×¤«¤éÀÐÀî¤ÎÎäÀÅ¤Ê¥Ä¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢º´Æ£¡¢µÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È郄¶¶¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤â·è¤Þ¤ê16¡Ý7¡£¤³¤³¤Ç¥ê¥Ó¥¢¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤âÆüËÜ¤Ï»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸å¤ÏµÜ±º¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÄù¤á25¡¼12¡£ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¿ï½ê¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀî¤Ï¡ÖÍ½ÁªÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ì¤Ç¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¨À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï»î¹ç³«»ÏÁ°»þÅÀ
¡ÚÆüËÜ¤ÎÆÀÅÀ¡Ê¾å°Ì¡Ë¡Û
µÜ±º¡¡15ÅÀ
ÀÐÀî¡¡12ÅÀ
郄¶¶¡¡11ÅÀ
¡Ú»î¹çÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ü0¡Ý3 ¥È¥ë¥³
9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¡ü0¡¼3 ¥«¥Ê¥À
9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡û3¡Ý0 ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹,
³¤,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê