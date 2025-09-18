渋谷に登場した“視覚情報ゼロ”のレコードショップ『BLACK RECORDS』、仕掛けたのはSKY-HIによるBMSG 創立5周年記念企画の一環で
SKY-HIが率いるマネジメント／レーベル・BMSGは、創立5周年記念企画『BMSG STREET GALLERY』の一環として、黒塗りされたレコードで構成された世界初のレコードショップ『BLACK RECORDS』を、東京・渋谷にて16日より期間限定でオープンしていたことを発表した。
【画像】前代未聞…“視覚情報ゼロ”のレコードショップ『BLACK RECORDS』店内イメージ
『BLACK RECORDS』は、カバーアートを一切排除した黒塗りのレコードジャケット作品で構成された、“視覚に頼らず音楽と出会う”体験型ショップ。音楽との偶然的かつ運命的な出会いを提供する新たなアートインスタレーションとして、渋谷・三千里跡地にて22日までの期間限定で開催されている。
このショップは、渋谷全域を展示会場に見立てた5周年記念プロジェクト『BMSG STREET GALLERY』の“隠された5つ目の展示ゾーン”として位置づけられており、BMSGが掲げる「才能を殺さないために。」というミッションと、音楽業界全体のアップデートを目指す姿勢を象徴する空間としてオープンした。
店内は2フロア構成となっており、1階では来場者がレコードを1枚選び、ノベルティとともに渡されるQRコードからその曲を聴くことができる。地下1階では特別視聴室にてレコードの音を体験できる仕様で、こちらも同様に選んだ作品に対応するノベルティがプレゼントされる。なお、視聴体験は1人1回限りで、事前予約制となる。
BMSGアーティストの楽曲をランダムで体験できる仕組みや、同レコードショップでしか聴けない未発表曲もレコード化されている。SNS上では「フィジカルな音楽の楽しみ方を再発見できそう」「視覚を排した新しい音楽体験」といった声が寄せられている。
■SKY-HI コメント
どこまでいっても、"音楽を楽しむ"を純粋に追求する、そこに妥協したくないなと常々思っているので、やりたい様にやらせていただきました。
深い意味がある、と思った方が思うほどは意味のある物ではないですし、なんの意味もない、と思った方が思うよりは意義のある物になると思うので、好きに楽しんでいただけたら嬉しいです。とてもかっこいい場所になっているので、また音楽やそれを取り巻く社会に真摯に向き合う機会をいただけたこと、またつくれたことがとても嬉しいです。
■『BLACK RECORDS』開催概要
期間：9月16日（火）〜9月22日（月）
場所：東京・渋谷 三千里跡地
営業時間：
・9月18日（木）〜21日（日）午前11時〜午後7時
・9月22日（月）午前11時〜午後4時30分
※各日とも事前予約制、入場無料。体験は1人1回まで。
