◇バレーボール世界選手権1次リーグ 日本3ー0リビア（2025年9月17日 フィリピン・マニラ）

すでに1次リーグ敗退が決まっているバレーボール男子日本代表（世界ランキング7位）は17日、リビア（同75位）と対戦。3―0（25−20、25−17、25−12）のストレート勝利で意地の1勝を挙げた。

日本はトルコ、カナダに2戦連続のストレートで連敗。今シーズンからロラン・ティリ監督が就任した新体制で、7〜8月のネーションズリーグでの6位を上回る51年ぶりの表彰台を目指したが、18年大会以来2大会ぶりに1次リーグで姿を消した。また、60年に初出場した同大会で、初戦から2試合連続で1セットも取れなかったのは初だった。

今年最後の戦いとなった一戦。すでに1次リーグ敗退が決まっているものの、このままでは終われない日本。第1セットは序盤こそリズムを作れず一進一退の攻防となったものの、相手のミスなどもあり徐々に点差を離して25−20と先取した。

第1セットを奪ったことで勢いに乗った日本は第2セットを25−17と圧倒。そして第3セットは序盤から主導権を握り、本来の安定した攻撃で最後までリードを奪ったまま25−12で3−0の快勝で締めくくった。

試合後、石川祐希主将はインタビューで「予選突破できなかった。目標としていたところまではほど遠かった。ここから強くなるしかないと改めて感じた」と振り返った。来シーズンへ「もっと強くなって戻ってきたい」と語った。

▽バレーボール男子世界選手権 1949年に第1回大会を開催。4年に1度の開催だったが、今回の2025年大会から2年に1度の隔年開催に移行。32チームが4チームずつで総当たりの1次リーグを戦い、上位2チームがノックアウト方式の決勝トーナメントに進む。男子日本代表の最高成績は70年（ブルガリア）と74年（メキシコ）での銅メダル。前回22年大会は12位だった。