ダンス＆ボーカルユニット・EXILEが17日、神奈川・ラゾーナ川崎プラザにて、11月より開始する約3年ぶりのドームツアーのキックオフイベントに登場。来年デビュー25周年を迎えるということで、これまでを振り返りました。

『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT』は、いつもツアーに来場するファンに向け、メンバーが現地のファンに直接“会いにゆく”キックオフイベントとして企画。今回はサプライズとして『Heads or Tails』を生パフォーマンスしました。

■EXILE AKIRA「僕たちの積み上げてきたものだなと最近はより感じますね」

キックオフイベント終了後の報道陣向けの取材会で、病気療養から先日ステージに復帰したEXILE ATSUSHIさんは現在の体調について聞かれると「ドームまでのお楽しみにということで、ドームの時には完全体になって復活しますので」とコメント。

また、これまでを振り返ったEXILE AKIRAさんは「長く続けていられるのは僕たちの仲間の絆、いろんな出会いがあってですので、僕たちの積み上げてきたものだなと最近はより感じますね」と話し、「（LDHの）後輩たちも頑張ってくれて下からも盛り上げてくれますし、そういう環境が僕らの宝」と語りました。