ゴンチャから「秋焙煎ほうじ茶」2種登場！黒糖と楽しむ贅沢なひととき

少しずつ秋の気配が感じられる季節。人気ティーブランド「ゴンチャ」から、期間限定ドリンク「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」と「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」が登場します。強めに焙煎した茶葉を使い、香ばしさと奥行きのある味わいを実現。黒糖のコクや、シンプルにほうじ茶の旨みを楽しめる2種類は、秋のティータイムを特別にしてくれるはずです。

黒糖の甘みと香ばしさの融合

価格：ICED・M 670円

「秋焙煎ほうじ茶 黒糖ミルクティー」は、強めに焙煎した茶葉をブレンドし、香ばしいほうじ茶の風味に黒糖シロップとミルクフォームをプラスした贅沢な1杯。

じっくり熟成された一番摘みの茶葉を使用しており、深みのある味わいと黒糖のまろやかな甘さが口いっぱいに広がります。秋の午後を彩るご褒美ドリンクにぴったりです♡

※デリバリー対象外、氷の量は選択不可、追加トッピング2つまで可能

【推しの子】×峠の釜めし♡MEMちょ釜めしが期間限定で発売！

シンプルに楽しむ焙煎ほうじ茶

価格（ICED）S 540円／M 590円／L 680円／価格（HOT）：S 540円／M 590円



「秋焙煎ほうじ茶 ミルクティー」は、焙じたてのような香ばしさとまろやかなコクをそのまま堪能できる一杯。ICEDとHOTから選べるので、シーンに合わせて楽しめるのも魅力です。

ノンシュガーで味わえば、ほうじ茶本来の旨みがより一層引き立ちます。カスタマイズではトッピングを追加して、自分好みの一杯に仕上げることも可能です♪

※追加トッピング3つまで可能

秋限定の一杯で心ほぐれる時間を

焙煎による香ばしい風味と、黒糖のコクやシンプルなほうじ茶の旨みを堪能できる「秋焙煎ほうじ茶」シリーズ。

気温が落ち着くこれからの季節、ティータイムに選びたい限定メニューです。ゴンチャの新作とともに、秋の訪れを味わってみてはいかがでしょうか♡