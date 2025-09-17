「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

広島が阪神に完敗を喫し、２年連続の勝率５割以下が確定した。降雨の影響で１９時１０分にプレーボールとなった一戦。３年連続２桁勝利に王手をかけている床田は６回７安打４失点（自責２）で１１敗目を喫した。打線は相手先発・村上の前に小園の適時打のみに封じ込まれ、リリーフ陣からも得点を奪えなかった。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。

−床田は難しい条件で力投。

「そうやね。真っすぐ多めでどんどん押していって、今までとはちょっとまた違った感じで。（森下に浴びた）先制点のところはどうしようもないよね。明らかなボール球だから。あれを拾われたらね」

（続けて、六回に勝ち越し点を奪われた場面に触れ）

「ただ（六回）先頭の（四球）ね。慎重にいくというのはわかるんだけど、結果的にもったいなかったかなと」

−六回無死一、二塁の場面は中川のバントを佐々木が一塁へ悪送球。

「あそこも相手は村上だし、なんとかサードでと。トコ（床田）も勢いよくバッと降りていったからね。もちろん（佐々木）泰もサードで刺すと（備えていたと思う）。あそこまで行ったらトコは取らないとね。サードは（ベースに）戻るんで」

− ２桁勝利に王手の床田の次回以降登板は。

「あるよ、もちろん。投げてもらう。２桁まであと１つだからね」

−先発・村上相手に一時は追いついた。

「いいピッチャーだし、ここというところで間違わないよね。小園のところ（五回２死一、二塁で見逃し三振）もそうだし、ここというところでどちらともとれるところに投げ切れる」