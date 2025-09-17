¡Ö¸ª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¡Ä¡×AKB¸µ¥¨¡¼¥¹àºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÑ³¤¤¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬Âº¤¤¡×à¥Õ¥§¥¤¥¯¥¿¥È¥¥¡¼á¤¬ÏÃÂê
¡Ö¥á¥¤¥¯¤â¥·¡¼¥ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¸µAKB48¤Ç²Î¼ê¤Î²¬ÅÄÆà¡¹(27)¤¬¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íõ¿§¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ë¡¼¤Î°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²¬ÅÄ¡£Î¾¸ª¤Ë°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¿§¹ç¤¤¤Î²ÖÊÁ¤Îà¥¿¥È¥¥¡¼á¤òÆþ¤ì¡¢Æ¬¤ËÇò¤¤²Ö¾þ¤ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤¤Ê¶À¤Î²£¤Ë¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥¤¥¯¤â¥·¡¼¥ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¡×¡ÖÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¡ÄÎÉ¤¤¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ÆÂ©ÀÚ¤ì¤·¤¿¡×¡ÖÑ³¤¤¤¤ì¤¤ÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬Âº¤¤¡×¡Ö¸ª¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï2012Ç¯¤ËAKB48¤Î14´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£22Ç¯¤Î¡ÖÂè4²óAKB48¥°¥ë¡¼¥×²Î¾§ÎÏNo.1·èÄêÀï¡×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£23Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿¡£¥¿¥È¥¥¡¼¥·¡¼¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£