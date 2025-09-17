¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡×¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£à¥¤¥±¥ª¥¸¤Ë·ãÊÑáºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥´¡¼¥ë¥É²¿¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤«¡×
¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤â¤Ï¤á¡Ä
¡¡1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£(60)¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò ¾¼ÏÂ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥ª¥¸¥µ¥ó¤ò Æü¡¹ ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¶â¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ËÇò¤È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÏÓÎØ¤ò¤Ï¤á¤Æ¡¢ÇòÈ±¤ÎÈ±¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤òÂ´¶È¤·¤Æà¥¤¥±¥ª¥¸áÉ÷¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾¼ÏÂ¤Î¥ª¥ä¥¸´¶¤¬È´¤±¤¤ì¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¥´¡¼¥ë¥É¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤Ï²¿g¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¡¡º´Æ£¤Ï1990Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ê¸½¡§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¤ØÆþÃÄ¡£¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤ÎÈ±·¿¤ÈÇ®¤¤¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ªÃã¤Î´Ö¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£94Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¡£°úÂà¸å¤Ï¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£