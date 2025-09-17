◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 神戸３―０上海海港（１７日・浦東フットボール・スタジアム）

４度目の出場となる神戸はアウェーでの初戦を３―０で勝利した。

前半１９分、ＦＷエリキがエリア手前で元日本代表ＦＷ大迫勇也からパスを受けると、右足でゴール左上へ突き刺した。この１点で上海海港に火がつき、反撃をうけたが、前半２７分にはＧＫ前川黛也がスーパーセーブ。同３２分には左手一本で止める好守でゴールを守り切った。

前半４０分にはＦＷ宮代大聖が、エリキの右クロスに倒れ込みながらも頭で合わせ、ネットを揺らした。同４４分には元日本代表ＤＦ酒井高徳の右からのスルーパスをゴール前にいた大迫が流し込み、３点目。前回大会の対戦でもネットを揺らしたエースが、鮮やかに得点を奪った。

大量リードで迎えた後半２０分には元日本代表ＭＦ武藤嘉紀らが交代で入り、ゴールを迫った。最後まで得点を許さなかった前川は「なんとか決定機を防げて、チームに貢献できてうれしい。全員がしっかり守備をした結果。全員をたたえたい」と話した。

今季のＡＣＬＥ１次リーグには、Ｊ１から神戸、広島、町田の３チームに加え、蔚山、江原、ＦＣソウル（以上韓国）、上海海港、上海申花、成都（以上中国）、メルボルン・シティー（オーストラリア）、ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）が出場。東西１２チームずつに分かれ、各８位までが決勝トーナメントへと進出できる。