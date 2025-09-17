「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

阪神が広島に快勝し、森下翔太外野手（２５）が４安打２打点の活躍をみせた。巨人、オリックスで活躍した谷佳知氏は森下の打撃について、「４安打それぞれに内容があった。今季の大きな成長を改めて感じさせられた」と称賛した。

１打席目は内角の真っすぐをうまく払って左線へ二塁打。谷氏が高く評価したのは、三回２死二塁での中前適時打だ。「２球で追い込まれた後、外角低めのボールゾーンへのチェンジアップを最後は右手一本でうまく拾い上げて、中前に持っていた。あのボールをあの打ち方でさばかれたら、投手としてはどうしようもない」と絶賛。その上で「第４打席はおっつけて右方向へ打ち返し、最後はスライダーを泳ぎ気味で左前へ運んだ。４本それぞれに打ち方が違う」と賛辞を続けた。

「今季の森下は勢いに乗ったら止められない。この試合がまさにそう。ただ勢いで打ったのではなく、しっかりとした技術で打っている。佐藤輝とはまた違った頼もしさがあるし、本当に大きく成長している」と語った。