ファーストサマーウイカ、『ESCAPE』出演決定「逃げる!? 誘拐!? まがまがしい〜！」
桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演する10月8日スタートのドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）に、ファーストサマーウイカの出演が決定。また、初回放送となる10月8日の21時から『上田と女×ESCAPE』コラボSPが放送されることも発表された。
【写真】去年は大河に初出演！ 『光る君へ』で清少納言を演じたファーストサマーウイカ
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、サブタイトル「それは誘拐のはずだった」が示す通り、思わぬ事態へと巻き込まれていく。
このたび、ファーストサマーウイカのレギュラー出演が決定。本日放送の『上田と女が吠える夜』2時間SP番組内で発表された。
ファーストサマーウイカは歯に衣着せぬトークが人気を集め、バラエティー、ドラマ、映画、ラジオと多方面で活躍中。今回のドラマ出演が発表された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）をはじめ、多くのレギュラー番組に出演し、MCも務める。
ドラマでは昨年『光る君へ』（NHK総合ほか）で大河ドラマに初出演し、主人公のライバル・ききょう／清少納言役を演じて圧倒的な存在感と演技力で高い評価を得た。続く出演作『フォレスト』（朝日放送）では、終盤での豹変ぶりが話題に。さらに、先日放送を終えた『19番目のカルテ』（TBS系）では“ハートのクイーン”の異名を持つ心臓血管外科医役に挑戦し、医師として完璧でクールな姿と、母親との確執を抱える繊細な内面を見事に表現した。
ファーストサマーウイカが日本テレビ系連続ドラマに出演するのは、『ファーストペンギン！』以来3年ぶり。俳優としても注目を集める彼女が、今回はどのような演技で視聴者を魅了するのか、期待が高まる。
ファーストサマーウイカが演じるのは、桜田ひより演じるヒロイン・八神結以の目付け役である万代詩乃（ばんだい・しの）。八神製薬の社長秘書の一人で、普段はボディガードのような役割を担うが、その任務は時に行動監視にまで及ぶこともある。北村一輝演じる八神慶志に拾われた恩を感じ、彼に忠実に仕えている。
ファーストサマーウイカは「万代詩乃役のファーストサマーウイカです。逃げる!? 誘拐!? まがまがしい〜！ と恐る恐る台本を開いたのですが、意外にも青春していたりポップなシーンもあってホッとしました。ですが、万代は今のところ結以を追い続けているので、ホッとしてはいられなさそうです（泣）。かっこいいシゴデキな万代をお見せできたらと思います！ よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。
さらに、ドラマの初回放送となる10月8日には、『上田と女が吠える夜』とのスペシャルコラボが実現。21時から放送される同番組では、ドラマでダブル主演を務める桜田ひよりと佐野勇斗をゲストに迎え、ファーストサマーウイカも加わって「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマに熱いトークを繰り広げる。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。
【写真】去年は大河に初出演！ 『光る君へ』で清少納言を演じたファーストサマーウイカ
本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質と誘拐犯の2人が逃避行を始めたことで、サブタイトル「それは誘拐のはずだった」が示す通り、思わぬ事態へと巻き込まれていく。
ファーストサマーウイカは歯に衣着せぬトークが人気を集め、バラエティー、ドラマ、映画、ラジオと多方面で活躍中。今回のドラマ出演が発表された『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系／毎週水曜21時）をはじめ、多くのレギュラー番組に出演し、MCも務める。
ドラマでは昨年『光る君へ』（NHK総合ほか）で大河ドラマに初出演し、主人公のライバル・ききょう／清少納言役を演じて圧倒的な存在感と演技力で高い評価を得た。続く出演作『フォレスト』（朝日放送）では、終盤での豹変ぶりが話題に。さらに、先日放送を終えた『19番目のカルテ』（TBS系）では“ハートのクイーン”の異名を持つ心臓血管外科医役に挑戦し、医師として完璧でクールな姿と、母親との確執を抱える繊細な内面を見事に表現した。
ファーストサマーウイカが日本テレビ系連続ドラマに出演するのは、『ファーストペンギン！』以来3年ぶり。俳優としても注目を集める彼女が、今回はどのような演技で視聴者を魅了するのか、期待が高まる。
ファーストサマーウイカが演じるのは、桜田ひより演じるヒロイン・八神結以の目付け役である万代詩乃（ばんだい・しの）。八神製薬の社長秘書の一人で、普段はボディガードのような役割を担うが、その任務は時に行動監視にまで及ぶこともある。北村一輝演じる八神慶志に拾われた恩を感じ、彼に忠実に仕えている。
ファーストサマーウイカは「万代詩乃役のファーストサマーウイカです。逃げる!? 誘拐!? まがまがしい〜！ と恐る恐る台本を開いたのですが、意外にも青春していたりポップなシーンもあってホッとしました。ですが、万代は今のところ結以を追い続けているので、ホッとしてはいられなさそうです（泣）。かっこいいシゴデキな万代をお見せできたらと思います！ よろしくお願いします！」とコメントを寄せた。
さらに、ドラマの初回放送となる10月8日には、『上田と女が吠える夜』とのスペシャルコラボが実現。21時から放送される同番組では、ドラマでダブル主演を務める桜田ひよりと佐野勇斗をゲストに迎え、ファーストサマーウイカも加わって「人付き合いから逃げたい女たち」をテーマに熱いトークを繰り広げる。
ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』は、日本テレビ系にて10月8日より毎週水曜22時放送。