◆世界陸上 第５日（１７日・国立競技場）

陸上の世界選手権東京大会第５日は１７日、国立競技場で行われ、２００メートル予選の男子は鵜沢飛羽（ＪＡＬ）が２０秒３９の６組３着で１８日の準決勝に進んだ。女子は井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が２２秒９８の５組５着で突破。この種目で日本勢が準決勝に臨むのは２０１１年大会以来。男子の飯塚翔太（ミズノ）と水久保漱至（宮崎県スポーツ協会）は予選で姿を消した。

男子やり投げの崎山雄太（愛媛競技力本部）ディーン元気（ミズノ）長沼元（スズキ）は予選落ちした。

【男子２００メートル予選】鵜沢飛羽（うざわ・とわ、ＪＡＬ）が６組を走り、２０秒３９（無風）の３位で、１８日の準決勝に進出した。予選各組で条件は異なるが、タイムでは全体２１番目だった。２２歳の鵜沢は２３年ブダペスト世界陸上に初出場し、昨年のパリ五輪では準決勝に進出した。自国開催のビッグイベントで決勝進出と、２００３年に末續慎吾がマークした日本記録（２０秒０３）の２２年ぶりの更新を目指す。日本歴代６位（２０秒１４）の記録を持つ水久保漱至（そうし、宮崎県スポ協）が３組を走り、２０秒５１の７位で予選敗退した。日本歴代３位（２０秒１１）の記録を持つ飯塚翔太（ミズノ）は１組を走り、２０秒６４の６位で敗退した。

【女子２００メートル予選】井戸アビゲイル風果（東邦銀行）が５組を走り、２２秒９８の５位で１８日の準決勝に進出した。この種目では２０１１年大会の福島千里以来、日本人２人目の準決勝進出となった。６組で争われた予選は各組上位３人と４位以下のタイム上位６人の計２４人が準決勝に進出できる。５組を５位で走り終え、着順での進出を決められなかった。しかし最終６組が終わり、各組み４位以下のタイムで４番目が確定し、準決勝進出を決めた。

【男子やり投げ予選】日本勢３人は決勝進出を逃した。１８日の決勝進出の条件は予選通過ライン（８４メートル５０）を超えた選手全員と、予選通過ラインが１２人に満たなかった場合、上位１２人。日本歴代２位（８７メートル１６）で世界トップレベルの記録を持ち、メダル獲得も期待された崎山雄太（愛媛競技力本部）は７７メートル６１の全体２９位で予選敗退した。日本歴代５位（８４メートル６６）で３大会連続代表のディーン元気（ミズノ）は７７メートル０１で全体３１位、長沼元（スズキ）は７４メートル３０で全体３６位で、決勝進出を逃した。

◆大会第６日（１８日）の日程

午後７時５分 女子５０００メートル予選＝田中希、広中、山本

午後７時１５分 女子走り高跳び予選＝高橋

午後７時２３分 男子やり投げ決勝

午後７時５８分 女子８００メートル予選＝久保

午後８時５５分 女子三段跳び決勝

午後９時２分 男子２００メートル準決勝

午後９時２４分 女子２００メートル準決勝

午後９時４５分 男子８００メートル準決勝

午後１０時１０分 男子４００メートル決勝＝中島

午後１０時２４分 女子４００メートル決勝

（注）日本勢の出場は予定