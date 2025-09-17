『クレバテス』第2期制作決定 原作者「1期の評判も良く、誇らしく思っております」
アニメ『クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者-』の第2期が制作されることが決定した。第2期タイトルは「クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」となり、新たなロゴが解禁された。
【画像】1期は評判良かった！『クレバテス』第2期制作決定
また、キャラクターデザイン・佐古宗一郎描き下ろしによる記念ビジュアルも公開。さらに、原作・岩原裕二からお祝いコメントも到着した。
ドレルとの戦いに終止符を打ち、ルナを母の元に返したアリシアたち。そしてクレンが王の魔術教師を買って出たことにより、物語は新たな舞台へ…。
【原作・岩原裕二】
おかげさまで1期の評判も良く、原作者として誇らしく思っております。監督とスタッフの皆様に感謝を。そして待望の2期決定！非常に嬉しく、視聴者の皆様にお届けできるのを楽しみにしております。2期は1期とはガラリとステージが変わるので、それを楽しんでいただけたらと思います。クレンの活躍、勇者伝承の秘密、アリシアのさらなる苦労と進化に期待していてください。原作者としても2期の放送が楽しみです。ワクワクしますね。応援よろしくお願いします。
