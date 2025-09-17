【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、爆速50号→投手の様子がおかしくなる

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の爆速50号と被弾した投手のリアクションが話題となっている。

8回裏ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番大谷は、代わったばかりのフィリーズ2番手デービッド・ロバートソンに対し、初球、外角高めに外れた145km/hのカットボールを見送り、カウント1-0とすると、続く2球目、内角高めいっぱいに投じられた145km/hのカットボールを、まるで待ち構えていたかのようにフルスイング。

すると打球は快音を響かせながら、ライトスタンドへと一直線。打球速度113.4マイル（約182.49km/h）、飛距離430フィート（約131.06メートル）と、文句なしの高速豪快弾となった大谷の今季第50号、ボール球を狙い澄ましたように運ばれたとあってよほど想定外のことであったのか、打たれたロバートソンは、即座にマウンド上で棒立ち状態となり、瞬く間にスタンドへと吸い込まれていく打球をただただ見送ることとなった。こうした大谷の豪快すぎる一発と、ロバートソンの被弾リアクションにファンからは「泣きそう」「絶望してる」「呆然w」「完全に狙ってたなｗ」「無慈悲すぎる」「悪球打ちすぎるw」「ピッチャー的になんで打った？だろw」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、その豪快な打球ゆえに、被弾した相手投手がマウンド上で驚いたり、即座に落胆したりと、様々なリアクションを見せることもしばしば。今季のレギュラーシーズンも残りわずか。果たして今季はあと何回、こうした場面が繰り広げられることとなるのか、気になるところだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）