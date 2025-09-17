「あまりにも恥ずかしい」「崩壊」神戸にホームで３失点。完敗の上海海港に中国ファン意気消沈「大人と子ども」「あらゆる面で遅れをとっている」【ACLE】
力の差を見せつけられた。
９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、中国の上海海港はホームでヴィッセル神戸と対戦。19分にエリキ、40分に宮代大聖、44分に大迫勇也の得点を許し、前半だけで３失点を喫する。
後半は猛攻を繰り出すも、神戸の粘り強い守備を崩しきれず。結局、０−３で完敗。この一戦を母国メディアの『直播吧』も報道すると、以下のような声が集まった。
「悲劇」
「いったい何をやってるんだ？」
「崩壊」
「あらゆる面で遅れをとっている」
「ギャップが大きすぎる」
「あまりにも恥ずかしい」
「本当に恥ずべきパフォーマンス」
「守備が本当にひどい」
「大人と子ども」
「審判、助けてくれよ」
無念の黒星発進。厳しい結果をファンも嘆いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
９月17日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）の第１節で、中国の上海海港はホームでヴィッセル神戸と対戦。19分にエリキ、40分に宮代大聖、44分に大迫勇也の得点を許し、前半だけで３失点を喫する。
後半は猛攻を繰り出すも、神戸の粘り強い守備を崩しきれず。結局、０−３で完敗。この一戦を母国メディアの『直播吧』も報道すると、以下のような声が集まった。
「悲劇」
「いったい何をやってるんだ？」
「崩壊」
「あらゆる面で遅れをとっている」
「ギャップが大きすぎる」
「あまりにも恥ずかしい」
「本当に恥ずべきパフォーマンス」
「守備が本当にひどい」
「大人と子ども」
「審判、助けてくれよ」
無念の黒星発進。厳しい結果をファンも嘆いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！