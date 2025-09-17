◆バレーボール男子 世界選手権 第６日（１７日、フィリピン・マニラ）

１次リーグが行われ、Ｇ組で既に敗退が決まっている世界ランク７位の日本は、同７５位で４３年ぶり出場のリビアと初対戦した。１３日にトルコ、１５日にカナダのいずれも世界ランク下位の相手にストレート負けを喫した日本。既にＧ組で上位２チームが進む決勝トーナメントは逃しているが、今季の最終戦は、次年度にしっかりつなげるべく、気持ちを入れ直して臨んだ。

第１セット（Ｓ）は主将の石川祐希、対角に高橋藍、セッター・永露元稀、対角にオポジットの宮浦健人、ミドルブロッカーのエバデダン・ラリー、佐藤駿一郎、リベロの小川智大が先発した。宮浦のサーブから始まり、１―１で高橋藍のサービスエースで流れを作った。

３―２からはセッター・永露がエバデダン、佐藤のクイックを連続で使い、攻撃の幅を見せた。５―４から石川がレフトからのスパイクで自身初得点。１６―１５の場面では石川の鋭いバックアタックが決まった。続いて永露は佐藤のクイックを使い、課題の「真ん中を使った攻撃」が機能した。２０―１６から宮浦もライトからスパイクを決め、日本らしい攻撃が見え始めた。セットポイントから藍がレフトからのスパイクで決め切り、２５―２０で今大会３試合目で初めてセットを奪った。

◆男子のバレーボール世界選手権 １９４９年に初開催され、日本は６０年大会から参加し、７０年、７４年に銅メダル。これまでは４年に１度行われてきたが、今年から隔年開催。３２チームがＡ〜Ｈの８組に分かれて、総当たりの１次リーグ（Ｌ）を行い、各組上位２チームがノックアウト方式で行われる決勝大会に進む。２次Ｌは２０日〜２３日、２４〜２５日に準々決勝、２７日に準決勝、２８日に決勝を行う。