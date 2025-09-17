◇パ・リーグ 日本ハム2―3楽天（2025年9月17日 楽天モバイル）

日本ハムの伊藤大海投手（28）は17日の楽天戦に先発し、7回6安打2失点と粘投したが、自己最多の15勝目はならなかった。試合は延長11回の末、サヨナラ負け。首位ソフトバンクとの差は3.5ゲームに広がった。

1―1の4回だった。先頭・黒川の痛烈な投手強襲の打球が伊藤の左足甲を直撃する。トレーナーが駆けつけ、伊藤は一度ベンチ裏へ下がって治療を受けたが、再びマウンドに立った。1死一、二塁のピンチで浅村に左翼線二塁打で勝ち越しを許したが、その後の追加点は許さずに7回まで投げ切った。

伊藤は試合後「先制点がもったいなかったなというのと、四球からの失点だったので僕がゲームのリズムを悪くした」と語った。打球直撃を問われると「そんなこと言ってられないのでやるしかない」とし、腫れはあるかを問われても「あっても言わないです」とした。「折れていても投げますけど」とエースとしての思いを口にした。

新庄監督は「(腫れは)そりゃあるでしょう。でも、ピッチング自体は少しフォームの感じも変わりましたけど、逆に力感なくて良かった。コントロールもよくて。じゃないと行きたいって言わないでしょう。アクシデントは誰にでもあるので。怪我をせず試合に出続ける選手が一流ですよ」と語った。