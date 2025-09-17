◇イースタン・リーグ 西武0―1巨人（2025年9月17日 ベルーナD）

西武・小関竜也2軍監督の長女で、歌手・アーティストの小関舞（23）がイースタン・リーグの巨人戦で始球式に登場した。

父と同じ背番号「79」で、背中に「M・OZEKI」と書かれた西武のユニホームに黒のショートパンツ姿でマウンドへ。

自身初の始球式は父の小関2軍監督が捕手役で、右打席には巨人・長野が立った。

セットポジションから投じたボールは、長野の背中の後ろを通過するツーバウンド投球。マウンドを降りると、小関2軍監督から笑顔でボールを受け取った。

登板前には「念願だった始球式に呼んでいただけて、本当にうれしく思っています」と喜び、「私の推しはですね…。小関竜也監督なんですけども、たくさんのライオンズの選手の頑張っている姿を、皆さんと一緒に応援できたらうれしいなと思っております！」と話していた。

小関は14年11月にハロー！プロジェクトのアイドルグループ「カントリー・ガールズ」のメンバーに選ばれてデビュー。

19年のグループ卒業後はソロとして活動。ファンの間では「パパ大好き娘」として知られている。

試合後には自身のインスタグラムに小関2軍監督との2ショット写真などをアップ。「夢がかないました。ずっと憧れだった始球式。一生忘れない思い出です。本当に楽しかった！夢がかなうってこんなにもうれしいんだ！幸せです」などと喜びをつづった。