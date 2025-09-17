よーじや×OSAMU GOODS®コラボ♡限定パッケージ登場

京都発のライフスタイルブランド「よーじや」が、イラストレーター原田治さんの「OSAMU GOODS®」と初コラボ♡2025年10月1日より全国のよーじや店舗・公式オンラインショップで数量限定販売。あぶらとり紙やハンドクリーム、クリアポケットポーチなど、日常で使える定番アイテムが、かわいらしいキャラクター入りパッケージで登場。見た目も使い心地も楽しめる特別なコラボです♪

よーじや定番商品がOSAMU GOODS®仕様に



あぶらとり紙 (OSAMU GOODS(R) ジャック・ドッグ ver.)

ジル・キャット

あぶらとり紙は「ジャック・ドッグ」または「ジル・キャット」の2冊セット（各800円/税込）。

まゆごもり はんどくりーむ (OSAMU GOODS(R) ver.)

はなほのか はんどくりーむ (OSAMU GOODS(R) ver.)

ハンドクリーム「まゆごもり」（850円/税込）はジャック、「はなほのか」（850円/税込）はジルがデザインされています。どちらもシルク由来の保湿成分「セリシン」配合で、手肌をしっとり包み込みます。

ドライヤー熱で輝く髪へ♡HAIRSTAR ヘアミストで叶える新ケア

便利でかわいいクリアポケットポーチ



クリアポケットポーチ

クリアポケットポーチ（1,980円/税込）はリップや小物をたっぷり収納可能。手鏡から覗くジャックとジルのデザインがポイントで、日常使いにぴったりのサイズ感です。

オンライン限定のコンプリートセット



全5アイテムを詰め合わせたオンライン限定コンプリートセットは5,280円（税込）。コラボの魅力を余すことなく楽しめるセットで、ZOZOCOSMEやAmazonでも順次販売予定です。

数量限定のため、気になる方は早めの購入がおすすめです。

よーじや×OSAMU GOODS®で特別な日常を



よーじやとOSAMU GOODS®のコラボアイテムは、2025年10月1日より数量限定で全国販売♡

あぶらとり紙（各800円）、ハンドクリーム（各850円）、クリアポケットポーチ（1,980円）、コンプリートセット（5,280円）と、どれも日常使いしやすく可愛らしいデザイン。

お気に入りを揃えて、毎日のケアやお出かけをちょっぴり特別に楽しんでください♪