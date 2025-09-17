ÃË»Ò400·è¾¡¤ËÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¢2¼ïÌÜÆþ¾Þ¤Ø×¢ÃæÍþÍü²Â¤Ï½÷»Ò5000Í½Áª¡¡½÷»Ò800Í½Áª¤Îµ×ÊÝô¥¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂè6Æü¡Û
¡¡¢¡Î¦¾å¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ6ÆüÌÜ¤Î18Æü¤Ï¡¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ËÃíÌÜ¤À¡£Á°²óÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1991Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Î¹âÌî¿Ê¡Ê7°Ì¡Ë°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬¾å°Ì¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£14Æü¤ÎÍ½Áª¤Ç¤Ï44ÉÃ44¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤â¼ùÎ©¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£22»þ10Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ë1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¸ÞÎØ¤ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«¸ÊºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡áÄ¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô½Ð¿È¡á¤¬2¼ïÌÜÆþ¾Þ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£1500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÍ½ÁªÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡Ê¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÏÀã¿«¤â´ü¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ8°ÌÆþ¾Þ¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢4·î¤Ë¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿»³ËÜÍ¿¿¡ÊÀÑ¿å²½³Ø¡Ë¤âÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£19»þ5Ê¬²þ³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÆüËÜ¿·¤ÇÏ¢ÇÆ¤·¤¿17ºÐ¤Îµ×ÊÝô¥¡ÊÅìÂçºåÂç·É°¦¹â¡Ë¤¬Í½ÁªÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤ËÄ©¤ó¤ÀÆüËÜÀª¤Ï²áµî2¿Í¤À¤¬¡¢Í½Áª¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤ºÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯ÎÏÁö¤¹¤ë¡£19»þ58Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡ÃË»Ò200¥á¡¼¥È¥ë½à·è¾¡¤Ë¤Ï±ß·Èô±©¡ÊJAL¡Ë¤¬Ä©¤à¡£2023Ç¯¤Î¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Èºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï½à·è¾¡¤ÇÇÔÂà¡£²ù¤·¤µ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï20ÉÃ11¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢03Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎËöåô¿µ¸ã¡¢17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ7°Ì¤Î¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ï¥¡¼¥à¤ËÂ³¤¯ÆüËÜÀª3¿ÍÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£21»þ2Ê¬³«»ÏÍ½Äê¡£
¡¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÏÅìµþ¤Ç¤Ï1991Ç¯Âç²ñ°ÊÍè34Ç¯¤Ö¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï2007Ç¯ÂçºåÂç²ñ°ÊÍè18Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¡£·×49¼ïÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢Âè6Æü¤Î¼Â»Ü¼ïÌÜ
³«»ÏÍ½Äê¡¡¡¡¡¡¼ï¡¡ÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡
19:05¡¡½÷»Ò5000 ¡¡¡¡ Í½Áª
19:15¡¡½÷»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó¡¡ Í½Áª
19:23¡¡ÃË»Ò¤ä¤êÅê¤²¡¡¡¡ ·è¾¡
19:58¡¡½÷»Ò800 Í½Áª
20:55¡¡½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¡¡¡¡·è¾¡
21:02¡¡ÃË»Ò200¡¡¡¡¡¡ ½à·è¾¡
21:24¡¡½÷»Ò200¡¡¡¡¡¡ ½à·è¾¡
21:45¡¡ÃË»Ò800¡¡¡¡¡¡ ½à·è¾¡
22:10¡¡ÃË»Ò400¡¡¡¡¡¡¡¡ ·è¾¡
22:24¡¡½÷»Ò400¡¡¡¡¡¡¡¡ ·è¾¡
¢¡Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀªÆþ¾Þ
¡¡Æ¼¡¡¾¡ÌÚ¡¡È»¿Í¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò35¥¥í¶¥Êâ
¡Ê5¡ËÂ¼Éð¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡ÃË»Ò110¾ã
¡Ê6¡Ë×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¡¡¡½÷»Ò1Ëü
¡Ê7¡Ë¾®ÎÓ¡¡¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó
¡Ê8¡Ë¡¡Æü¡¡ËÜ¡¡¡ÊµÈÄÅÂóÊâ¡¢°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡¢º£Àô·øµ®¡¢¾¾ËÜÆàºÚ»Ò¡Ë¡¡
º®¹ç1600M¥ê¥ì¡¼
¡Ê8¡Ë»°±º¡¡Î¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¡¡ÃË»Ò3000¾ã
¡Ê8¡ËÀÖ¾¾¡¡ÎÊ°ì¡ÊÀ¾Éð¥×¥ê¥ó¥¹¡Ë¡¡ÃË»ÒÁö¤ê¹âÄ·¤Ó
¡ÚÃí¡Û17Æü¸½ºß