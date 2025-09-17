BTSらを輩出しているHYBE MUSIC GROUPのBIGHIT MUSICレーベルから、8月にデビューした新ボーイズグループ『CORTIS』の楽曲が、米ビルボードチャート2部門にチャートイン。BTS、BLACKPINKらに続く快挙を達成しました。

公式サイトによると、『CORTIS』はBTSやTOMORROW Ｘ TOGETHERが所属するHYBE MUSIC GROUP傘下のレーベルBIGHIT MUSICから6年ぶりにデビューした新人グループ。MARTIN（マーティン）さん（17）、JAMES（ジェームス）さん（19）、JUHOON（ジュフン）さん（17）、SEONGHYEON（ソンヒョン）さん（16）、KEONHO（ゴンホ）さん（16）からなる5人組グループ。グループ名には『世界が定めた基準やルールから外れ、自由に考える』という意味が込められているといいます。

また、The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』は、初動（発売日から1週間の販売数）で43万6367枚を記録。これは2025年にデビューした新人の中で1位、歴代K-POPグループのデビューアルバム初動記録では4位になるといいます。

■米ビルボードチャート2部門にチャートイン

16日のアメリカの音楽専門メディア・ビルボードが発表した最新チャート（9月20日付／集計期間：9月5日〜11日）によると、CORTISのThe 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』が『ワールドアルバム』部門で15位にチャートイン。また、後続曲『FaSHioN』は『ワールドデジタルソングセールス』部門で9位を記録し、K-POPアーティストとしては、BTS、BLACKPINK、Stray Kidsに続くチャートインだということです。（レコード会社発表）

■音楽ストリーミングで月間リスナー300万人突破

レコード会社によると、Spotifyでは月間リスナー数（直近28日間のリスナー数）が、14日時点で300万人を突破。デビューアルバムのイントロ曲『GO!』は、『デイリーバイラルソング・グローバル』で3日連続（9月9日〜11日付）1位を獲得。その後も4日間（9月12日〜15日付）にわたり2位を維持しました。

そして、『GO!』は9月16日午前9時の韓国のMelonリアルタイムチャート『TOP 100』にもチャートイン。2025年にデビューしたボーイグループの中で、同チャートに入ったのはCORTISが唯一となるということです。