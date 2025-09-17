「ソフトバンク１１−８西武」（１７日、みずほペイペイドーム）

両チーム計２７安打の打撃戦となったが、ソフトバンクが逃げ切った。そして２位で追いかけてくる日本ハムが敗れたためマジックナンバーは２つ減って、ついに一桁の「９」に突入した。

三回までに先発全員安打を記録して１１−１と大量リードを奪ったところからリリーフの尾形と上茶谷がぴりっとせず猛烈な追い上げに、最後は守護神の杉山を投入せざるを得なかった。

それでも小久保監督は「今後のピッチャーの見極めもあって投げさせている。（３試合連続失点の）上茶谷は前回のロッテ戦だけでは判断もつかなかったので。あとで本人と話します」と淡々としていた。

また、杉山はパ・リーグ１位タイの２７セーブ目。指揮官は「タイトルを狙えるところまで来ている。彼にとってはよかったセーブになったんじゃないですか」と語った。

１８日は２位・日本ハムを本拠地に迎えての直接対決。「もうここまで来たら、思い残すことなく、ワクワクしながらドキドキしながら、明日の一戦をとりに行きたいと思います」と小さく笑みを浮かべながら決意を口にした。