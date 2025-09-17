µþÅÔ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹£³£·ºÐ£Æ£×Ä¹Âô½Ù¤¬¡Ö¿®¤¸Â³¤±¤ë¡×¸Ê¤Î»ÑÀª¡¡ÌÜÁ°¤ÎÁê¼ê¡¦¸ÅÁãÀ¶¿å¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥à¡×
¡¡£Ê£±¤Ç¸½ºß¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤Ï£±£·Æü¡¢µþÅÔ¡¦¾ëÍÛ»ÔÆâ¤ÇÌó£±»þ´ÖÈ¾Îý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡££²£°Æü¤ÎÀ¶¿åÀï¡Ê¥µ¥ó¥¬£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£Æ£×¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬·Ù¹ð¤ÎÎßÀÑ¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¡£¸ÅÁãÂÐÀï¤È¤Ê¤ë£³£·ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢£Æ£×Ä¹Âô½Ù¤Ï¡ÖÁê¼ê¤É¤¦¤³¤¦¤è¤ê¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤é¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤â£¶µ¨²á¤´¤·¤¿¸ÅÁã¤À¡£ÂÐÀï¤Ø¤Î»×¤¤¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¸ÅÁã¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£À¶¿å¤È¤ä¤ë»þ¤â¡¢£ÇÂçºå¤È¤ä¤ë»þ¤â¡Ø¥¬¥ó¥Ð¤È¤ä¤ì¤ë¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡£¸ÅÁã¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¡¢½ÀÏÂ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÅú¤¨¤¿¤¬¡ÖÀ¶¿å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤È¤â¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆ±µéÀ¸¤ä¡ÖÎ¾¿Æ¤â½é¤á¤ÆÍè¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£±£¶ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ê¥¢¥¹ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤ëÄ¹Âô¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¡£¼«¿È¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Êú¤¯»×¤¤¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÆü¤òÁ´ÎÏ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Î¤ß¡£¡ÖËèÆüËÜÅö¤Ë£±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ç¤âÉ¬¤ºÂ³¤±¤Æ¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¿®¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¡ÊÄ¹Âô¡Ë¡£½Ð¾ì»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤í¤¦¤¬Ã»¤«¤í¤¦¤¬¡¢½ÐÈÖ¤¬¤¢¤í¤¦¤¬¤Ê¤«¤í¤¦¤¬´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬ËÍ¤¬·è¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ì¤ë»ö¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢ËèÆü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢Ìð°õ¤ò¼«¤é¤Ë¸þ¤±¤Æ¶òÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤Ë¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤â¡¢Âì¤Î¤è¤¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ø°ú¤ÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿£³£·ºÐ¡£»Ä¤¹£¹»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£