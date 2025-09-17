ロックバンド「Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ」のメインボーカル・井口理（さとる、３１）が１７日、バンドの公式サイトで一般女性と結婚したことを発表した。

井口は「私事ではありますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しました」と報告。「今後は今まで以上に気を引き締めて、Ｋｉｎｇ Ｇｎｕの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向きあっていきたいと思います」と決意も示した上で「お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです」と呼び掛けた。

井口はＫｉｎｇ Ｇｎｕのメンバーとして２０１９年１月にメジャーデビュー。同２月にリリースした「白日」が大ヒットし、同年末のＮＨＫ紅白歌合戦に初出場した。他にも「Ｔｅｅｎａｇｅｒ Ｆｏｒｅｖｅｒ」「飛行艇」などヒット曲を連発し、その名を知らしめた。Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ以外で活動することもあり、大ヒット中の映画「国宝」（李相日監督）の主題歌「Ｌｕｍｉｎａｎｃｅ」に歌唱で参加している。

俳優としても活躍しており、１６日に主演舞台「キャッシュ オン デリバリー」の製作発表に出席したばかり。“バディもの”という作品の内容に絡め、「ご自身のバディは？」と聞かれる一幕があったが「う〜ん、難しいですね」と答えに窮しつつ、「飼い猫ですかね。２匹飼ってるんで。僕というより、その２匹が仲良くて、それ見て癒やされてますね」とかわしていた。

◆井口 理（いぐち・さとる）１９９３年１０月５日、長野県生まれ。３１歳。東京芸大卒。「Ｋｉｎｇ Ｇｎｕ」でボーカル、キーボードを担当し、２０１９年にアルバム「Ｓｙｍｐａ」でメジャーデビュー。２３年公開の映画「ひとりぼっちじゃない」で初主演。