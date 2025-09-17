◆パ・リーグ 楽天３ｘ―２日本ハム（１７日・楽天モバイル）

４番・ＤＨでスタメン出場した楽天のルーク・ボイト内野手が、延長１１回２死一塁で斎藤の１５２キロのスプリットをたたき、中堅手の頭上を越える適時二塁打。今季９度目のサヨナラ勝ちを呼び込む当たりに「本当に大きな勝利だったと思う。応援ありがとうございます」とファンへ感謝した。来日初のサヨナラ打に二塁ベース付近でチームメートから祝福のウォーターシャワーを浴び、「アクエリアスと抹茶のにおいがプンプンします」と笑いながら、「みんなでＣＳに行けるように一戦一戦頑張っていきたい」と力強く話した。

それまでの４打席は無安打で「打ち損じだったり、フラストレーションがたまるような打席が多くてイライラしていた」。そんな状況でも「最後までポジティブでい続けることが大事かなと思う」と下を向くことなく、「自分の振る場所（コース）はわかっていた。球種よりは場所で絞っていた」と狙いを定めてとらえた一打だった。これでＣＳ圏内の３位・オリックスと２・５ゲーム差。上だけを見て、これからも快音を何度も響かせる。