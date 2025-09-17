◆世界陸上 第５日（１７日、国立競技場）

男子２００メートル予選で、昨年のパリ五輪代表の鵜沢飛羽（とわ、２２）＝ＪＡＬ＝が２０秒３９（無風）の６組３着で１８日の準決勝に進んだ。７月の日本選手権で３連覇を果たし、８月は日本歴代３位タイの２０秒１１をマークするなど好調ぶりを発揮。２００３年パリ大会で３位の末続慎吾、１７年ロンドン大会で７位のサニブラウン・ハキームに続く、日本勢３人目のファイナルへ、まずは無事に第一関門を突破した。

大声援を力に変えた。着順で準決勝進出を勝ち取った鵜沢は、第一関門を突破し、「着順で（準決勝の権利を）取るつもりで準備してきた」と淡々と受け止めた。「決勝の舞台で走ること」を最大目標と掲げる今大会。０３年パリ大会の末続慎吾、１７年ロンドン大会のサニブラウン・ハキームに次ぐ同種目３人目の決勝進出へ順当な滑り出しだ。

会場の大歓声に「もう走れて、うれしくて」と興奮した。漫画やアニメが好きな“オタク・スプリンター”としても知られる鵜沢は、前日に「ジョジョの奇妙な冒険」ポーズを披露し、男子１１０メートル障害５位入賞した同じＪＡＬ所属の村竹ラシッド（２３）から「お前もやれ」と言われ、人気アニメ「ナルト」の「影分身の術」ポーズをスタート前に発動。好スタートから力強く加速した。

世界レベルに触れ、心身共に成長した。２回目の世界大会となった昨年のパリ五輪は「世界との差を感じた」と準決勝敗退。今年４月に女子やり投げの北口榛花（２７）、村竹と同じＪＡＬに入社し、世界で戦う選手が身近になった。「（世界舞台で）決勝に残ったらちょっと近づいたってなると思う。追いつきたい」という気持ちは強くなり、「日本人未到の１９秒台を達成したい。国際大会決勝の常連になりたい」と目標は明確になった。

まだ、タイムを縮める感覚はある。この日のアップでは準決勝以降に余力を残すため、高負荷で体に刺激を入れる「刺激走」を行わなかった。「うまくいけば明日、もうちょっとタイムが上がるはず。自分の走りをして、自己ベストくらいのタイムが出せれば問題なく決勝に行けるはず」。決勝スタート時のポーズも「決めています」と自信を漂わせる鵜沢が、決勝の扉を開く。（手島 莉子）

◆鵜沢 飛羽（うざわ・とわ）２００２年１１月２５日、宮城・大河原町生まれ。２２歳。築館高１年から本格的に陸上を始め、１９年全国高校総体で１００、２００メートル２冠に輝く。筑波大に進み２３、２４年と日本選手権２００メートル連覇。２３年ブダペスト世界陸上、２４年パリ五輪代表。今年４月にＪＡＬ入社。１８１センチ。